إسعاد يونس تنعى السيناريست عاطف بشاي: "وداعًا لزمن جميل وأعمال أجمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، السيناريست الكبير عاطف بشاي الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت إسعاد يونس نعيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، كما كشفت عن رسالة أرسلتها له من قبل وعلقت: "وداعًا عاطف بشاي، وداعًا لزمن جميل وأعمال اجمل ورفقة درب ممتعة".

وتضمنت الرسالة التالي: "إلى رفيق الصياعة الفكرية والبحث عن أي شيء حقيقي، الحائر معي، الثائر، الممتعض، الحذر المشاغب عاطف بشاي، عسى عمر الصداقة والعشرة يطول".

يذكر أن الفنانة إسعاد يونس تواصل تصوير مسلسلها الجديد "تيتا زوزو" ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية والنجوم الشباب وهم مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، تأليف محمد عبد العزيز، إخراج شيرين عادل والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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