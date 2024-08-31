شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: الطاحونة الحمراء يا هيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أجمل العروض المسرحية التي شاهدتها منذ وقت قصير عرض "الطاحونة الحمراء" المأخوذ عن نص "الطاحونة الحمراء" للكاتب الأسترالي باز لورمان، ومن إخراج حسام التوني، وإنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، فهو عرض متكامل وعرض قائم علي الغناء الحي فهو يقدم في قالب استعراضي غنائي "لايف"، ليصور كيف تدور أحداث الحياة الأشبه بالطاحونة التي تدور فتطحن ما يدور بين رحاها دون هوادة.

استمتعت كمشاهد قبل أن أكون متخصص بمستوى التمثيل لفريق متجانس استطاع حسام التوني مخرج العرض أن يخرج أفضل ما لدى الممثلين من أداء مفعم بالإحساس، ولا يخلو من الكوميديا أحيانا لدى بعض الشخصيات، واستمتعت بالغناء والأداء القائم علي الريستاتيف للكثير من الممثلين المبدعين، والتمثيل المغني هو أصعب أنواع التمثيل من وجهة نظري، كما استطاع المخرج أن يدير ممثليه ويرسم لهم الحركة المعبرة عما ينطقون به، وساعدته الموسيقي والغناء الحي لزياد هجرس الذي اعتبره البطل الأول في هذا العرض بما قدمه من إبداع .

استمتعت أيضا كمشاهد بالقصة وما تحمله من تجارب حياتية وصراعات بشرية في عالم يحكمه المال والسلطة ويدهس كل من هو بعيد عن تلك الدائرة، وهنا يجب أن أشيد ببراعة الإعداد المسرحي لأحمد حسن البنا، ومن قام بوظيفة الدراماتورج وكتابة الأشعار لأحمد زيدان، فلم أشعر مطلقا بالتغريب في النص لكنهم استطاعوا أن يقربوا الأجواء الغربية من أجوائنا العربية.

عرض "الطاحونة الحمراء" العازفون فيه جزء من العرض المسرحي، والعرض في كل ليالي عرضه حقق نسبة مشاهدة وجماهيرية لا مثيل لها، وأنا شخصيا حينما توجهت لمشاهدته في المرتين كانت القاعة ممتلئة عن آخرها، وشاهده البعض واقفا وجاليا علي الأرض ، وهذا خير دليل علي نجاح التجربة، ولذلك لا يجب وئدها .

"الطاحونة الحمراء" تجربة يجب الاحتفاء بها واستمرار عرضها على مسارح الهيئة ومسارح الدولة، وأتمنى أن يجوب محافظات مصر لأن هذا النوع من العروض نادرا ما نجده في مسارحنا وفي مسرح الثقافة الجماهيرية، لذلك أقول لكل العاملين في الهيئة العامة للثقافة الجماهيرية: الطاحونة الحمراء يا هيئة .. عرض يجب استمراره وإعادة تقديمه ولا نكتفي فقط بالليالي القليلة التي عرض فيها وبمشاركته في المهرجان القومي، هذا العرض يجب الاحتفاء به وعرضه لعدد أكبر من الشعب والجماهير في كل محافظات مصر، وهنا يجب التحية لمن أنتج هذا العرض، وهي الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة شاهيناز عطية، وأطالبهم باستمرار عرضه وتقديمه لفترة طويلة لأننا نادرا ما نجد عرضا متكاملا وناجحا وله جمهور كبير.

عرض "الطاحونة الحمراء" أداء محمود متولي، رحاب حسن، محمد أمين، ضياء الصادق، مريم جبريل، عبد الرحمن بودا، أمنية النجار، محمد صفاء، تامر فؤاد، هالة محمد، عمرو أمين، حازم الزغبي، محمد أبو على، ميرنا موسى، نهى مندور، أحمد أبو الغيط، روجيه مايكل، قطب محمد، ، ديكور وملابس نهاد السيد، تأليف موسيقى وألحان وتوزيع زياد هجرس، إضاءة أحمد أمين، كيروجراف محمد بحيرى، هندسة صوتية عمر زيكو، ماكياج رامي جمال، مخرج منفذ أسامة جميل، ومساعد مخرج أبانوب سعيد.