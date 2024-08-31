بالصور- أمل تدعم جورج كلوني في مهرجان البندقيّة بالتزامن مع صدور تقرير مقلق عن الأخير 

وصل جورج كلوني وزوجته أمل علم الدّين يدًا بيد إلى مدينة البندقيّة في اليوم الثّالث من المهرجان السّينمائيّ السّنويّ، إذ يستعدّ الممثّل للظّهور على السّجادة الحمراء للعرض الأوّل لفيلمه Wolfs.

وظهر الممثّل الوسيم، البالغ من العمر ٦٣ عامًا، بمظهر أنيق أثناء توجّهه تحت أشعّة الشّمس، بينما أذهلت أمل، ٤٦ عامًا، الحضور بفستان أصفر قصير ساحر وقبعة مطابقة.

وتألّقت أمل بإطلالة صيفيّة مذهلة لافتة للنّظر، إذ دعمت جورج في البندقيّة قبل ظهوره على السّجادة الحمراء لدوره القادم.

ومن المتوقّع أن يحضر الزّوجان العرض الأوّل لفيلم جورج الجديد يوم الأحد، إذ يلعب دور البطولة أمام براد بيت.

تزوّج جورج وأمل في مدينة البندقيّة بإيطاليا عام ٢٠١٤. وبعد ثلاث سنوات، رحب الزّوجان بتوأميهما، ألكسندر وإيلا، في عام ٢٠١٧.

تزامنت إطلالة جورج وأمل مع تقرير صدر عبر موقع “رادار أونلاين” يتحدّث عن القلق الذي بدأ يشعر به جورج بشأن فقدان أمل وإفساح المجال لمزيد من تمضية الوقت والتّواصل معها خاصّة إنّها لا تزال شابّة جدًّا وحيويّة، وجورج يتقدّم في العمر بعدما تجاهل في وقت سابق الفجوة العمريّة بينهما.

وادّعى المصدر أيضًا أن الرّجل البالغ من العمر ٦٣ عامًا كان قلقًا بشأن مظهره الباهت، نظرًا لأنّه معروف بأنّه أحد أفضل الرّجال مظهرًا في صناعة التّرفيه خلال حياته المهنيّة.

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وأضاف المصدر: “لقد بدأ عمره يظهر، وهذا يخيفه”. “إذا أراد التمسّك بأمل، عليه أن يبذل جهدًا كبيرًا إنّهما بحاجة إلى إبقاء الشغف حيًّا، لذلك أصبح جورج في قمّة الرّومانسيّة فأصبحا يتناولان وجبات غداء رومانسيّة ويذهبان للمشي لمسافات طويلة بعد العشاء وغيرها من الأمور.