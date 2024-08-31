نوال الزغبي تتلقى عرضاً مهماً من “لايف ستايلز ستوديوز”.. فهل ستوافق؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال تواجد النجمة اللبنانية نوال الزغبي برفقة أولادها في إجازة قصيرة في مدينة “كان” الفرنسية، تلقت نوال عرضاً مهماً من شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لتولي إنتاج وتوزيع ألبومها الجديد الذي سبق وأعلنت أنها منشغلة بتحضيره منذ فترة.

وفي التفاصيل، عرض رجل الأعمال فهد الزاهد، رئيس مجلس إدارة “لايف ستايلز ستوديوز”، على نوال أن يتم طرح الألبوم المنتظر تحت رعاية وإشراف الشركة، وذلك بعد النجاحات المتتالية التي حققاها معاً خلال السنوات الماضية.

وكانت نوال الزغبي قد أعلنت سابقاً أنها ستتولى بنفسها، وعبر شركتها الخاصة، إنتاج وتوزيع الألبوم. فهل ستغير رأيها وتوافق على عرض “لايف ستايلز ستوديوز”، التي كانت وراء العديد من أغانيها “الضاربة”، ليكون هذا الألبوم استمراراً لنجاحها مع الشركة؟

الجدير بالذكر أن نوال الزغبي تعاونت مع “لايف ستايلز ستوديوز” في أغنية “فخامة معاليك” في وقت سابق من هذا العام، وحقق فيديو كليب الأغنية أكثر من 25 مليون مشاهدة على قناة الشركة على موقع “يوتيوب”.