شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة الخامسة لملتقي رؤية لسينما الشباب وتوزيع جوائزه والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت مساء أمس الجمعة، فعاليات الدورة الخامسة لملتقي رؤية لسينما الشباب الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، متضمنًا 3 مسابقات، وهى: مسابقة الأفلام التسجيلية ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة تحت 10 دقائق، بجانب مسابقة الأفلام الروائية القصيرة تحت 30 دقيقة.

وفي كلمته قال الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما ان ملتقي رؤية لسينما الشباب، جمعنا تحت مظلة الفن والإبداع، حيث تجسدت فيه أحلام وطموحات الشباب المبدع، من خلال مجموعة متميزة من أعمالهم التي استمتعنا بها علي مدار عدة أيام مرت سريعاً علينا.

وأضاف بكر: "اليوم، ونحن نختتم فعاليات هذا الملتقى، لا يمكنني إلا أن أشعر بالفخر والاعتزاز بكل ما قدّمه المشاركون من أعمال وإبداعات تعكس رؤى جديدة ومتميزة. لقد أثبتتم أن السينما ليست مجرد وسيلة ترفيه، بل هي قوة ناعمة قادرة على التأثير".

وتابع رئيس المركز القومي للسينما: "اسمحوا لي في هذا السياق أن أوجه تحية خاصة لأصحاب الأفلام الفائزة والمكرمين اليوم. أنتم تجسدون الروح الحقيقية للإبداع، وإنجازاتكم هي شهادة على مدى تفانيكم وموهبتكم، وأنا واثق أنكم ستواصلون رفع سقف التحدي وتقديم أعمال مميزة تليق بمكانة السينما المصرية".

ووجه رئيس المركز القومي للسينما الشكر للجنة التحكيم الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ، الفنانة ناهد السباعي ، والمخرج شريف البنداري، وكذلك الشكر للجنة القراءة من صناع أفلام ونقاد شاهندة محمد علي واسلام أحمد علي واحمد عسر واحمد نبوي و محمود خليل وانجي محمود، مروة كامل، مختار علي، اية عبد الحميد.

كما وجه الشكر الي كل من ساهم في نجاح هذا الملتقى، من أساتذة ومنظمين، وخص بالذكر كل شاب وشابة قدموا أعمالهم وأفكارهم بكل شغف وإخلاص، وكل الشكر للاستاذة صفاء مراد مديرة الملتقى واشكر المونتيرة نسمة مصطفى، ياسمين محمد وهدير السجاعي وميرنا، والمكتب الاعلامي مي كامل، محمد شوقي العلاقات العامة.

ووجه الدكتور حسين بكر خالص الشكر للأستاذ الدكتور خالد عبد الجليل على تدشين هذا الملتقى في 2017 كدعم للشباب وليس هذا فقط بل دوره في دعم الشباب في انشاء وحدة الدعم اللوجستي لسينما الشباب حتى يتثنى لهم انجاز افلامهم، وكذلك نوادي السينما المختلفة كمنافذ لعرض هذه الأفلام.

وفكرة انشاء مركز للسينما التى تبلورت في ذهن شادي عبد السلام1967 ليضم شباب خريجي معهد السينما وينشئ مركز الفيلم التجريبي، وتعددت المسميات بعد ذلك الى أن أصبح المركز القومي للسينما الذي يهدف في المقام الأول الى انتاج أفلام تسجيلية وتجريبية وروائية قصيرة برؤى ثقافية وبصرية بعيدة عن الأغراض التجارية، وليس يقدم أفلام دعائية بهدف ربحي، بل يقوم بتوثيق بعض الفعاليات الثقافية الهامة، وخالص تقديري للدكتور وليد قانوش الذي رحب بإستضافة فعاليات الملتقى سواء بالهناجر أو مركز الابداع الفني، وخالص شكري للإعلامية د. رنا مكاوي مقدمة حفل ختام الملتقي.

وجاءت جوائز الملتقي كالاتي مسابقة الأفلام القصيرة أقل من 10 دقائق: تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم "اليوم اللي شفتك فيه" إخراج محمد هاني، وفاز بالجائزة فيلم " بحر" اخراج بلال أبو سمرة، اما مسابقة الأفلام القصيرة أكثر من 10 دقايق فكانت كالاتي تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم " الأجسام أقرب مما تبدو علي" اخراج : أحمد صبحي وتنويه خاص لمدير التصوير أدهم خالد عن فيلم "لن تشرق الشمس" إخراج أدهم خالد ، وتنويه خاص من لجنة التحكيم للمثلة چيهان الشماشرجي عن فيلم "أقولك علي سر" إخراج محمد علوي، وكانت الجائزة من نصيب فيلم "فوتوجراف" اخراج عمرو سليم.

أما مسابقة الأفلام التسجيلية فكانت الجائزة لفيلم "اتنين وعشرين" إخراج شيماء الجوادي، والملتقي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر، وتديره صفاء مراد، واقيمت عروض أفلام الملتقي بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.