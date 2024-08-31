شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان الغردقة لسينما الشباب في حفل افتتاح دورته الثانية يوم الخميس 19 سبتمبر المقبل الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود تقديرًا لمشوارها السينمائي والفني.

أعربت "دياموند" عن سعادتها بالتكريم وقالت : أن إحساس الفنان بالتكريم من مهرجان متخصص لا يوازيه إحساس آخر لأنه مؤشر حقيقي بأن الخطوات التي قطعتها تركت أثرا إيجابيا لدي الجمهور والنقاد علي حد سواء .

وتوجهت بالشكر لإدارة المهرجان علي إختيارها للتكريم هذا العام خاصة وأنه يأتي بعد سلسلة من الأعمال التي قدمتها مؤخرًا بالتعاون مع نجوم مصريين مثل خالد النبوي ومني زكي ومنة شلبي وإلهام شاهين وأحمد حاتم ويتوج أيضًا بتكريم من مصر ومن مهرجان خاص بسينما الشباب لذلك هو من أكثر الأشياء التي أسعدتها علي المستوي الفني والشخصي.

وأكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس مهرجان الغردقة، حرص المهرجان علي تكريم المواهب العربية المتميزة التي تجمع بين الموهبة والدراسة.

وأوضح أن المهرجان ينظم برنامجًا لتكريم دياموند يتضمن عرضا جماهيريا لأحد أفلامها المهمة وهو فيلم القضية ٢٣ من إخراج زياد دويري والذي يشكل علامة بارزة في مشوارها السينمائي الحافل بخلاف الندوة التي تعقدها في اليوم الثاني للمهرجان ويحضرها نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية من ضيوف المهرجان.

يشار إلى أن النجمة دياموند بو عبود قدمت مايقارب من الـ30 عملا سينمائيا وتليفزيونيا حظيت كثير منها بمشاركات عالمية منها فيلم القضية 23 الذي رشح للفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي وشاركها بطولته النجم الفلسطيني كامل الباشا والنجم اللبناني عادل كرم والفيلم البلجيكي IN SYRIA من إخراج فيليب فان ليو وشاركتها بطولته النجمة الفلسطينية هيام عباس وحصلت عن دورها فيه على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وفيلم حسن المصري من إخراج سمير حبشي وتقاسمت بطولته مع أحمد حاتم.