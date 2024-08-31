شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عادل تتألق فى أغانى التراث الشعبى على مسرح ساحة الهناجر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات الليلة الثانية عشرة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الجمعة على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا".

وأحيت الفنانة فاطمة عادل بمصاحبة فرقتها الموسيقية، حفل الليلة قبل الأخيرة للبرنامج وقدمت مجموعة من أغانى التراث الشعبى الأصيل، منها: "آه يا للي، إن كنت لي وأنا ليك، جابلي العنب، سلم علي، بتناديني تاني ليه، كان زمان، دقت على الراس طبول، ياحلاوة أم إسماعيل" .

ويختتم برنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، فعالياته اليوم السبت بمشاركة من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، من خلال تقديم العرض المسرحى "فرحة" من إنتاج الأكاديمية.



المطربة فاطمة عادل



فاطمة عادل



جمهور حفلات الانتاج الثقافى