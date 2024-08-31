نيكول كيدمان وأنطونيو بانديراس في العرض الاول لفيلم “babygirl”… ولهذا السبب خَجلت نيكول من حضوره

خطفت الممثلة نيكول كيدمان الأنظار يوم الجمعة عندما ارتدت زيًا رائعًا للعرض الأول لفيلمها الجديد Babygirl خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي الحادي والثمانين.

فاجأت الممثلة، البالغة من العمر ٥٧ عامًا، عدسات الكاميرات والمشاهير والحضور بإطلالة ارتدت فيها مشدًا مثيرًا وتنورة مخملية سوداء أثناء سيرها على السجادة الحمراء في هذا الحدث الجذاب.

كما أنهت الجميلة الأسترالية إطلالتها بأقراط متدلية من اللؤلؤ وحذاء بكعب أسود من جلد الغزال، مع إبراز ملامح نيكول بمكياج خفيف بدّت على طبيعتها.

ظهرت نيكول واثقة على السجادة الحمراء على الرغم من اعترافها مؤخراً بأنها شعرت “بالضعف” أثناء تصوير المشاهد الحميمة، مشيرة إلى أنها لم تشعر “بالشجاعة” الكافية لمشاهدة فيلمها الخاص.

كما التقطت نيكول كيدمان الصور مع باقي طاقم الفيلم على السجادة الحمراء.

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تدور أحداث الفيلم حول نيكول كيدمان وهي مديرة تنفيذية قوية تعرض حياتها المهنية وعائلتها للخطر من خلال خيانة مع متدرّب أصغر سنًا والذي يلعب دوره هاريس ديكنسون. فيما يلعب أنطونيو بانديراس دور زوج كيدمان. والفيلم من إخراج هالينا راين.