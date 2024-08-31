بسبب البوتوكس والفيلر.. شادي شامل يتعرض لانتقادات لاذعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعرض الفنان شادي شامل، لموجة من الانتقادات اللاذعة من الجمهور بعد تدوينته الأخيرة عن "النحت".

وكتب شامل، عبر حسابه على فيسبوك: "كلها بقت نحت وميكروبلدنج ولاشز وفيك نيلز وفيلر واكستنشن وتقولك مفيش شبهي في بلدك.. والله كلكم بقيتوا شبه بعض".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عيب ما تجمعش" ، "طب على الأقل دي ست من المقبول أنها تعمل عمليات تجميل لكن أنت إيه موقفك؟" ، "طيب ما أنت بتتغزل في نفسك وأنت عامل كل ده برضو" ، "طب على الأقل دول بنات عادي إنهم يعملوا كده أنت لابس حلق يا شادي يعني مش أنت اللي تكتب بوست زي ده".

ومن بين التعليقات الأخرى: "أنت مفيش حاجة مش عاملها" ، "مستفاد إيه بقى لما تستفز الناس وتتهاجم" ، "يا شادي أنت لو قاصد تستفزنا مش هتكتب الكلمتين دول أنا مش عاملة ربع اللي أنت عامله في بشرتك بتلمع ما شاء الله وشفايف محقونة وتاتو وحواجب مرسومة وزعلان من البنات اللي بتعمل كده طب إزاي ! مع أن الحاجات دي كلها للبنات".

وأيضا: "بلاش أنت والنبي ده وشك لوحده معمول فيه عمايل سودة.. ده غير تحديد الفك ده أنت مش أنت خالص.. بلاش تكتب عن التجميل أنت بالذات" ، "بص يا شادي مع احترامي أنت عامل بوتكس وعادي أنت حر، يا جماعة هو يقصد حد معين في دماغه فملناش دعوة يا محيي".

جدير بالذكر أن شادي شامل مغني وملحن وممثل، ظهر للجمهور لأول مرة من خلال مسابقة لاختيار موهبة شابة لأداء شخصية المطرب الكبير عبدالحليم حافظ في مسلسل "العندليب – حكاية شعب" وفاز ولعب دور البطولة في العمل، الذي شارك فيه عبلة كامل، كمال أبو رية، لقاء الخميسي، محمد الشقنقيري، هيدي كرم، أحمد فلوكس، حلمي فودة، مفيد عاشور، مجدي كامل، طارق لطفي، دينا.