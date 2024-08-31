حقيقة إصابة عادل إمام بالزهايمر.. إيناس الدغيدي تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بالزهايمر.

وقالت الدغيدي، ببرنامج "القرار": "عادل إمام طبيعي ومعندوش حاجة، لكنه اكتفى بالنجاح لأنه عمل فلوس وعمل شهرة وحصل على حب الجمهور، ووصل لمرحلة أنه عاوز السلام النفسي ومش عاوز حاجة خالص، وهو عاوز يستمتع بحياته".

وتابعت: "عادل إمام عمره ما استمتع بحياته وطول عمره شقى وتعب وشغل ومسرح وسينما وأكتر فنان اشتغل في حياته كلها".

وأضافت: "هو النهاردة قاعد مبسوط بحياته وعيلته وأحفاده وكبر وكلنا بنكبر والسن مش عيب ومش عاوز الصخب اللي جوه حياته مع أن الناس مش سايبينه ولا المرض معايرة ولا السن معايرة كل الناس هتكبر".

وأختتمت الدغيدي: "أعتقد عرفت من خلاله صحابه يسرا ولبلبة لأنهم أكتر اتنين بيزوروه أنه طبيعي ولكنه مش مهتم بكل ما يحدث ومش عاوز يسمع أي حاجات وحشة وبيقولهم لو فيه خبر وحش ما يقولوهوش، وبقول للناس والجمهور سيبوه في سلام يقضي الأيام الباقية في حياته في سلام لأن الشائعات بتضايقه واحترام تاريخ الزعيم".