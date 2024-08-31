إيناس الدغيدي: لا أحاسب روحي بالحلال والحرام وأفكاري الجريئة ظلمتني زمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حلت المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي ضيفة على برنامج "القرار" الذي تقدمه المذيعة ناديا الزعبي على شاشة قناة الغد، وأكدت خلال الحوار إن أفكارها الجريئة ظلمتها قديما لكن أصبحت سببا في تقديرها في الوقت الحالي.

وردًا على سؤال ناديا: بين صعوبة الحلال وسهولة الحرام شو اختارتي بحياتك؟، قالت إيناس "مفكرتش في الحرام كتير، مش حطاه التارجت بتاع حياتي؛ لإن لو فكرت حرام حرام مكنتش عملت ولا حاجة في حياتي".

وعادت المذيعة لتسألها: هل نسبة الحرام في حياتك بناء على نظرة الناس كانت كبيرة؟، لتجيب: إيناس "في نظر الناس ممكن تكون نسبة الحرام شايفينها في حياتي كبيرة وممكن تكون أكبر بكتير من اللي أنا عملته، لأن أفكاري وجرأتي ادت انطباع غير شخصيتي الطبيعية خالص، يعني أنا مبشربش خمرة ولا سجاير".

وأضافت "وعلاقاتي دايما بتكون مظبوطة مناسبة لي سنا وعقلا ومبعملش علاقة خايبة ولا غبية ولا من تحت الترابيزة بعملها واضحة، ممكن الناس تشوفها حرام لكن أنا بشوفها فيها حب وصدق واهتمام وبشوفها عادي، ولا أحاسب روحي بالحلال والحرام"، وأشارت إلى أن أفكارها الجريئة ظلمتها قديما "أفكاري الجريئة ظلمتني زمان ودلوقتي قدرتني".

جدير بالذكر أن إيناس الدغيدي واحدة من أشهر المخرجات في السينما المصرية، وحققت نجاحات كبيرة من خلال أفلامها التي تناولت قضايا مهمة وجريئة، بينها: عفوا إيها القانون، الباحثات عن الحرية، كلام الليل، مذكرات مراهقة، امرأة واحدة لا تكفي، التحدي، قضية سميحة بدران، ديسكو ديسكو.