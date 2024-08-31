"دماغي بتسوحني كتير".. شذى تعتذر لتامر حسني لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة شذى اعتذارًا للفنان تامر حسني بعد انتقادها له بأحد اللقاءات التلفزيونية بسبب عدم سؤاله عنها ومساندتها على الرغم من بدايتهما الفنية سويًا.

ونشرت شذى صورة برفقة تامر حسني عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت عليها: "من غير ما أفكر وأحاول أرتب الكلام، انت أكتر واحد في العالم عارف حبي ليك قد ايه وأكتر واحد برضه عارفني وعارف أني على الله حكايتي ودماغي بتسوحني كتير، حقك عليا ودايمًا العتاب بيكون على قد الغلاوة وعلشان غلاوتك كتير هبت معايا بزيادة، متزعلش مني وهتفضل صاحب عمري اللي عدينا مع بعض كتير الوحش قبل الحلو ياوش قفص قلبي".

وانتقدت شذى، الفنان تامر حسني بأحد اللقاءات التلفزيونية في وقت سابق وقالت إن سيرة تامر تقلب مزاجها، لأنها كانت تنتظر سؤاله عنها لكنه أصبح ضيف شرف في حياتها، وأوضحت شذى خلال تواجدها ضيفة على "راديو 9090" ان السبب وراء هذا الكلام هو أنها كانت تريد معاتبته وليس أكثر ولكنها قابلته بعدها بأحد المناسبات وتصالحا.

يحيي الفنان تامر حسني حفلًا غنائيًا مساء اليوم السبت في مراسي وسيقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تواجد المئات من جمهوره ومحبيه.

يذكر أن تامر حسني يواصل تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" ويتعاون خلاله مع نخبة من نجوم السينما المصرية والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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