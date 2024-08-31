نيكول كيدمان تتصدر "السوشيال ميديا" بعد مقابلتها معجب في فينيسيا.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدرت النجمة العالمية نيكول كيدمان محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك أثناء الترويج لفيلمها الجديد "Babygirl" الذي يعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام.

وجاء السبب وراء تصدر نيكول كيدمان مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لتواضعها ومقابلتها أحد المعجبين من ذوي الهمم على السجادة الحمراء لفيلمها، حيث حرصت على الاقتراب منه حتى انها جلست على الأرض وقامت بمصافحته وسط إعجاب جمهورها ومتابعيها على "السوشيال ميديا" ووصفوها بـ "القلب الكبير".

تدور أحداث فيلم "Babygirl" حول مديرة تنفيذية رفيعة المستوى حياتها المهنية والشخصية تصبح على المحك عندما تبدأ في علاقة غرامية مع متدرب أصغر منها بكثير، وينافس الفيلم على جائزة "الأسد الذهبي" كأفضل فيلم في الفعاليات وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية الهامة لأهم وأبرز النجوم وصناع السينما حول العالم، ومن المقرر عرض الفيلم تجاريًا نهاية شهر ديسمبر المقبل.

تشارك نيكول كيدمان بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم التشويق والإثارة "Holland, Michigan"، والموسم الجديد من مسلسل الجريمة "Big Little Lies".

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا تقام فعالياته في الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل.

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