شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين الجديدة.. 50 يوما من المتعة المسرحية لكبار النجوم والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية العديد من الفعاليات المميزة والمتنوعة التي نالت إعجاب الكثير من الجمهور المصري والعربي، وكان هناك إضافة جديدة لهذه النسخة وهو الفعاليات المسرحية التي استطاعت أن تستقطب الكثير من الجمهور لكبار النجوم أمثال كريم عبد العزيز ونيللي كريم وحسن الرداد وايمي سمير غانم وكريم محمود عبد العزيز وغيرهم على مدار 50 يومًا من المتعة الفنية والأجواء المبهرة التي سحرت عيون زوار مدينة العلمين الجديدة.

نجحت المسرحيات خلال المهرجان في رفع شعار كامل العدد في كل العروض، فعرض خلال الفعاليات مسرحية "السندباد" لكريم عبد العزيز ونيللي كريم، ومسرحية "التليفزيون" لحسن الرداد وايمي سمير غانم، ومسرحية "البنك سرقوه" لكريم محمود عبد العزيز وميرنا جميل، وذلك في إطار تعاون موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ولم يتم الاكتفاء بهذه المسرحيات لكبار النجوم، فكان هناك عدة مسرحيات لعدد من الفنانين الشباب الذين استطاعوا أن يمتعوا الجمهور بأدائهم التمثيلى من خلال مسرحيات "الشهرة"، "دكان أحلام"، "عريس البحر"، "برقع الحيا".

يأتى مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كل الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.