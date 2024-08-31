شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يتألق بأجمل أغانيه في حفل كفر الشيخ .. صور والان مع تفاصيل الخبر

أحيا النجم رامي جمال حفلاً غنائيًا في كفر الشيخ، ورفع شعار كامل العدد، وقدم باقة كبيرة من أغانى ألبومه الأخير وأغانيه القديمة التي تفاعل معه جمهوره، حيث أعرب عن سعادته بنجاح الحفل ووجوده في كفر الشيخ.



حفل رامى جمال



حفل النجم رامى جمال



حفل رامى جمال فى كفر الشيخ



حفل رامى جمال فى مدينة كفر الشيخ



حفل المطرب رامى جمال فى كفر الشيخ



حفل المطرب رامى جمال

وأحيا مؤخرًا النجم رامي جمال واحدة من أقوى حفلاته بمسرح يو أرينا على هامش مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، ومنها "قول حبيبي إنك معايا" و"قدامي" و"أنا جتلك" و"اللي مشيوا" و"فترة مش سهلة" و"بيكلموني".

وتفاعل جمهور رامي جمال مع أغانيه الذي قدمها خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة ومنها "يستاهل بوستين" و"قدامي" و"سقف"، وقدم النجم رامي جمال خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة موهبة جديدة من كورال فرقته يدعى علي، وقدم أغنية "لحظة بعادك".

ووجه النجم رامي جمال الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم حفله بمهرجان العلمين الجديدة، قائلا: "بتشرف بالغناء في مهرجان كبير بحجم العلمين الجديدة"، وأضاف: "مصر أم الدنيا وأي فنان يحب يشتهر بييجي مصر".