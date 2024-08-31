شكرا لقرائتكم خبر عن طبلة الست على مسرح ساقية الصاوي .. 26 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

تقدم فرقة "طبلة الست" حفلاً على مسرح ساقية الصاوي، وذلك يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر المقبل، بقاعة النهر في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتقدم الفرقة خلال الحفل باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية.

وفرقة طبلة الست هي إحدى فرق الأغانى التراثية والفلكور المصرى، والتى شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وتتكون من 12 سيدة يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغانى القديمة فى الريف وصعيد مصر، وهدفها إحياء أغانى الفلكلور من جديد، وتستخدم أكثر من آلة ولكنها كلها آلات إيقاعية، ومنها الطبلة والدهولة والدف والصاجات.



وقد حدثت تطورات كثيرة في الفرقة خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد الفرقة 12 مغنية، أما ورشة "طبلة الست" فقد بلغ العدد 40 واحدة تشارك فيها لتعلم الإيقاع، وقد سافرنا لعدد من المحافظات لإحياء مهرجانات كثيرة للمرأة، وشاركوا فى مهرجان الطبول والسقيا والأوبرا.