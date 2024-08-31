شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تعلن عن انضمامها إلى عالم التيك توك من خلال حسابها الشخصي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حساب رسمي لها عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، وذلك وفقًا لما أعلنته عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي واتساب.

وشهدت الأيام الماضية قيام شركة روتانا بحذف الثلاثة أغانى طرحتها شيرين على منصاتها المختلفة بالسوشيال ميديا بسبب الخلاف القانونى الواقع بين شيرين والشركة، إلا أنه رغم ذلك طرحت شيرين الأغنية الجديدة "وما زال عالبال".

وفى سياق متصل أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانًا تحذر فيه جمهورها من التعامل مع أى محتوى ينشر على حساباتها الرسمية القديمة وخاصة قناتها القديمة على يوتيوب وجاء نص البيان: "تحذر النجمة شيرين عبد الوهاب، جمهورها، من التعامل مع أي محتوى ينشر على حساباتها الرسمية القديمة على مواقع التواصل ‏الاجتماعي أو قناتها القديمة على يوتيوب"‏.

تحذر النجمة شيرين عبد الوهاب، جمهورها، من التعامل مع أي محتوى ينشر على حساباتها الرسمية القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي أو قناتها القديمة على يوتيوب.

وتوضح شيرين، أن الحسابات والقناة القديمة لم تعد تحت سيطرتها، وأن هناك نزاعا قضائيا قائما حولها.

وأضاف البيان: "وتوضح شيرين، أن الحسابات والقناة القديمة لم تعد تحت سيطرتها، وأن هناك نزاع قضائي قائم حولها، وتؤكد أن أي أغاني أو محتوى ينشر على هذه الحسابات، مثل أغنية "بتمنى انساك" "اللي يقابل حبيبي" "هنحتفل" والأغاني الجديدة القادمة ‏التي من المقرر نشرها مستقبلا، ليس لها علاقة بها".‏

وتابع البيان: "وتدعو شيرين جمهورها إلى عدم تصديق أي محتوى ينشر على هذه الحسابات، مؤكدة أنها لا ‏تمتلك السيطرة عليها وأن هناك من يستغل اسمها ونشاطها الفني.‏ وهى تمتلك حالياً منصات جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى"‏.

