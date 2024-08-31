شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يعود للسينما بعد غياب 7 سنوات بفيلم "ديربى الموت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفنان يوسف الشريف إلى السينما بعد غياب ما يقرب من سبع سنوات من خلال فيلم بعنوان "ديربي الموت" بعد اختيار المخرج أحمد نادر جلال للتعاون معه، وتدور قصة الفليم حول منافسة رياضية مشوقة تكتشف خلالها شخصيات متعددة خيوطًا مظلمة وجرائم غامضة، في إطار من الإثارة والتشويق.



يوسف الشريف

جمعت مؤخرًا الصدفة بين النجم يوسف الشريف والمطرب المغربى عبد الفتاح الجرينى، حيث التقيا الثنائى فى دبى على هامش تواجدهما فى المدينة، والتقطا صورة سويًا، ليكون هذا اللقاء الأول بين يوسف الشريف وعبد الفتاح الجرينى منذ تعاونهما فى فيلم "العالمي" الذى قام ببطولته يوسف الشريف عام 2009.