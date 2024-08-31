مطالبات بمقاطعة الفيلم الإسرائيلي "لماذا الحرب" في مهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انتقد المخرج الإسرائيلي عاموس جيتاي محاولات البعض بسبب مطالبتهم بمقاطعة فيلمه "لماذا الحرب" الذي يعرض خارج المسابقة الرسمية ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام.

وقام العديد من صناع السينما بتوقيع عريضة تضم أكثر من 300 فنان منهم هاني أبو أسعد، وإنريكو بارينتي، وأليساندرا فيريني، تؤكد أن الفيلم "تم إنتاجه من قبل شركات إنتاج إسرائيلية متواطئة تساهم في الفصل العنصري والاحتلال و الإبادة الجماعية".

وتحدث المخرج الإسرائيلي عاموس جيتاي في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، وقال إن من يدعون إلى المقاطعة لم يشاهدوا الفيلم مؤكدًا ان الفيلم لم يحصل على أي أموال من الكيان الإسرائيلي، وعلى الرغم من الدمار المستمر في غزة، قال جيتاي إنه متفائل بأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيتم حله ذات يوم.

وأوضح جيتاي في كلمته: "في بعض الأحيان، ستمنح أسوأ نقطة ضعف مكانًا للمصالحة لأن هؤلاء الأشخاص سيفهمون أن هذا ليس هو الطريق الصحيح للاستمرار، لا يمكنهم الاستمرار في قتل بعضهم البعض وإعلان ذلك على أنه انتصار، هذه مقترحات فارغة”، مضيفًا أن حركة حماس الفلسطينية وحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية يجب أن تذهبا باسم السلام.

وانهى كلمته قائلا: “علينا نحن الإسرائيليين أن نتخلص من الحكومة المتطرفة والقومية واليمينية والعنصرية والدينية المتطرفة التي لدينا، يتعين على المجموعتين القيام ببعض التنظيف لأغراضهما ومن ثم ربما يمكن بناء جسر جديد، ليس موجودًا الآن ولكن علينا أن نحافظ على فكرة أنه سيأتي يومًا ما، وأعتقد أنه سيأتي".

تدور أحداث فيلم "لماذا الحرب" حول المراسلات التي جرت في أوائل الثلاثينيات بين ألبرت أينشتاين وسيغموند فرويد أثناء محاولتهما الإجابة على أسئلة تتعلق بالطبيعة العدوانية للجنس البشري وكيفية تجنب الحرب.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 تقام في الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل.

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