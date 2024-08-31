مدحت العدل ينعى السيناريست عاطف بشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص السيناريست الكبير مدحت العدل، على نعي السيناريست الراحل عاطف بشاي الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة بعد صراع مع المرض.

ونشر مدحت العدل صورة للسيناريست الراحل عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام" ونعاه قائلا: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الكاتب المبدع عاطف بشاي، سائلين الله المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

وتم الإعلان مؤخرًا عن اختيار السيناريست مدحت العدل لرئاسة لجنة تحكيم الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمقرر إقامته في الفترة من 1-11 سبتمبر المقبل.

يذكر أن آخر مشاركات مدحت العدل بكتابة سيناريو مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

حقيقة إصابة عادل إمام بالزهايمر.. إيناس الدغيدي تجيب