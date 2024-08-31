"حبيب قلبي بحبك".. محمد حلاوة ينشر صورة مع ريهام حجاج والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تغزل رجل الأعمال محمد حلاوة في زوجته الفنانة ريهام حجاج خلال استمتاعهما بالعطلة الصيفية في أحد الأماكن الساحلية.

ونشر حلاوة صورة برفقة زوجته ريهام حجاج على البحر عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها: "بارك الله فيكي"، لتقوم ريهام حجاج بالرد عليه قائلة: "حبيب قلبي، ربنا يخليك ليا ولينا بحبك بحبك".

وانهالت عليهما تعليقات الجمهور:" ربنا يسعدكم، وأجمل زوجين، والحب كله".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ريهام حجاج كانت بمسلسل "صدفة" الذي تم عرضه بموسم دراما رمضان 2024.

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