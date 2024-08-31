شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عروض مسرحية على هامش مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

يعرض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الواحدة والثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران ثلاثة عروض مسرحية علي الهامش لا تدخل المسابقة الرسمية التي يتنافس فيها 23 عرضًا مسرحيًا علي جوائز المهرجان، وأولى هذه العروض عرض "إبرة" من الإمارات، إنتاج جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، ومدته (45) دقيقة، والعرض يشارك فيه الممثلين: أيمن الخديم - عادل سبيت - عبد الله نييل - جودي النبهان - علي الحوسني - جوان - مريم - محمد إسماعيل - يوسف إسماعيل حمد الظنحاني، وهو تأليف إبراهيم القحومي، مخرج خالد بشير، إضاءة محمد المنصوري، المؤثرات الصوتية سعيد الظنحاني، مدير إنتاج أحمد رزق، وتدور أحداث المسرحية في غرفة عمليات بين طبيب وممرض ومتدربة ومريض.

وتشارك السعودية بعرض "ضوء" لفرقة مسرح الطائف، والعرض يتناول موضوع فلسفي جدًا ما بين الأسود والأبيض يسكن الحلم وبين النور والظلمة يسكن اليقين وفي كل تناقضات الضوء واللون تكون الصورة واضحة أكثر.

والعرض الثالث المشارك علي هامش المهرجان عرض "حكاية درندش: من العراق"، ومدته (65) دقيقة، والعرض يتناول فكرة الحروب والكوارث والانتكاسات التي تمر بها الشعوب، حيث يهاجر أبناؤها بحثًا عن عشبة اللجوء من أجل العيش بأمان، وحينما تبدأ الرحلة وعبر ثقافات مختلفة وحضارات عديدة، ويصدم الإنسان بعائق اللغة وهى الشعور والعادات والتقاليد وما شابه ذلك، حتى يدرك أن الإنسان كالسمكة لا يستطيع أن يحيى إلا في موطنه، فـ "الوطن ليس فندقاً أو دار استراحة نغيره متى ما ساءت الخدمة".

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يشارك في دورته المقبلة (26) عرضًا مسرحيًا يملثون 19 دولة عربية وأجنبية، ويشارك من مصر 3 عروض مسرحية، هي: "ماكبث المصنع"، إنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وإخراج محمود الحسيني، وعرض "حيث لا يراني أحد"، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، وإخراج محمود صلاح محمد عطية، وعرض "صدى جدار الصمت" إخراج وليد عوني، ويشارك 10 عروض عربية، هى: "بوتكس (الأردنية)"، "شجرة اللبان موشكا (سلطنة عمان)"، "تاء التأنيث ليست ساكنة (العراق)"، "الألباتروس (تونس)"، "فطائر التفاح (المغرب)"، "صمت (الكويت)"، "قرط (تونس)"، "الظل الأخير (السعودية)"، "معتقلة (فلسطين)، "زغرودة (الإمارات)".. بالإضافة إلى 3 عروض على هامش المهرجان - خارج المسابقة الرسمية - هى: "أبرة (الإمارات)"، "حكاية درندش (العراق)"، "ضوء (السعودية)".

ويشارك 10 عروض أجنبية، هي: "Autorretrato" (الاكوادور )، "Medea Treno" (أسبانيا)، "WOUND" (ألمانيا)، "Salon" (المجر)، "BEHULA LAKHINDAR PALA AN INNOVATIVE HUMAN PUPPET SHOW (الهند)، "Celebrators" (اليونان)، "Polarities 01: Clytemnestra VS Agamemnon" (اليونان)، "Elevator" (رومانيا)، "Water" (جنوب أفريقيا)، "Bab(b)el" ( ألمانيا.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي، ويرأس اللجنة الإعلامية للمهرجان الكاتب الصحفي والمخرج جمال عبد الناصر.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.