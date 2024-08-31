شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان الشماشرجي تكشف لـ فاطمة مصطفى كواليس العمل مع ياسر جلال فى جودر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة جيهان الشماشرجى، أثناء استضافتها من برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى، عن كواليس مسلسل جودر التي شاركت في بطولته خلال موسم دراما رمضان الماضى قائلة: "نصور حاليًا الجزء الثاني، وحينما قرأت السيناريو اثناء التحضير للجزء الأول رأيت الشخصية محبة جدًا لجودر ولا تري غيره في الحياة".

أضافت عن شخصيتها: "هي حالمة جدًا، وكأنها من عالم ديزني فهي تحبه أشبه بطريقة الشخصيات الكرتونية".

وعن التعاون مع ياسر جلال: "ما كنتتش متخيلة إني ها أحبه بالطريقة دي، لأنه محترم جدًا وبيساعد كل اللى حوليه بشكل كبير جدًا وقلتله كده".

هذا وحلت الفنانة جيهان الشماشرجي ضيفة في برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى، المذاع على راديو 9090، وتحدثت عن مشاركتها فى مسلسل كامل العدد +1 قائلة: "أول ما قالوا لى إن فى جزأ تانى كنت واثقة إن هيبقى حلو وهيعجب الناس وواثقة فى الكتابة ومطمنة ولما جالى الاسكريبت حسيت إنه تحفة وحاسة إن الجزء التانى هيكون أحلى من الأولانى".

وعن الكواليس قالت جيهان الشماشرجي: "كانت في منتهى اللذاذة والأطفال عاملة جو رهيب، والروح حلوة بين كل الفريق وطول الوقت كنا بنضحك، وده لوكيشن عمرى ما شوفت في زعيق، رغم وجود أطفال بالعمل إلا أن أستاذ خالد الحلفاوى كان عنده صبر رهيب مع الأطفال وبيعرف يسايسهم".

وعن مشاركتها في الجزء الثالث من المسلسل قالت جيهان الشماشرجي: "أنا اعتذرت عن الجزء الثالث لكن باقى فريق العمل مكملين وإن شاء الله يكسر الدنيا أكتر من الأول والثاني".