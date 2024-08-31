شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الكاتب الكبير عاطف بشاى بكنيسة مارمرقس في مصر الجديدة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام غدا الأحد عزاء الكاتب الكبير عاطف بشاى بـ كنيسة مار مرقس كليوباترا بمصر الجديدة، في القاعة الملحقة بالكنيسة .وأعلن المنتج محمد العدل على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك وفاة السيناريست عاطف بشاى، وعلق قائلا : وداعا عاطف بشاى السيناريست الرائع والصديق الأروع".



وكان السيناريست الكبير عاطف بشاي قد خضع لجراحة ناجحة في المخ، وذلك بعد إصابته بنزيف في المخ استدعى تدخلا جراحيا عاجلا.



وكان مهرجان جمعية الفيلم قد كرم في دورته الخمسين خلال حفل ختامه عددا من الفنانين الذين أثروا السينما على مر السنين، ومنهم السيناريست عاطف بشاي، وذلك بالإضافة لعدد من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية تقديرا لمشوارهم الفني وهم: رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقي راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والفنان أحمد بدير، والكاتب والناقد سميرغريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي