شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين يعلن وفاة حما الفنان أمير شاهين والمنتج أحمد عبد العاطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المؤلف عمرو محمود ياسين، منشورا على حسابة الخاص بـ فيسبوك قائلًا: أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى إخوتي وأصدقائي الأعزاء، المنتج أحمد عبد العاطي والفنان أمير شاهين، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، اللواء مصطفى جاب الله غازي، حماهما الكريم، كما أعزي الأعزاء ماجد ومها ومنة ومحمود جاب الله، في وفاة والدهم الغالي، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفي اللواء مصطفى جاب الله غازي والد زوجة أمير شاهين، والمنتج أحمد عبد العاطي، وستعلن العائلة عن موعد الجنازة ومكان العزاء خلال الشاعات المقبلة