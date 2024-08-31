"لم أعجبه".. وينونا رايدر تستعيد ذكريات مقابلتها للمنتج هارفي واينستين المتهم بقضايا التحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعادت النجمة الأمريكية وينونا رايدر مقابلتها لأول مرة المنتج المتهم بقضايا التحرش هارفي واينستين خلال تعاقدها على أحد الأعمال السينمائية بفترة التسعينيات.

وتحدثت وينونا عن مقابلتها له خلال لقائها مع موقع "Esquire" على هامش تواجدها بفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وحضور العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد "Beetlejuice Beetlejuice"، وكان الحديث عن واينستين بسبب قلة مشاركتها خلال السنوات الماضية بأي أعمال سينمائية وابتعادها عن الأضواء.

وعن مقابلتها لـ هارفي واينستين أول مرة قالت: "لم أعجبه، المرة الوحيدة التي قابلته فيها هو اجتماع جمعني به في شركة ميراماكس وقمت بمد يدي لمصافحته وقام بمصافحتي وجلست على أريكة وتحدثنا لبعض الوقت وغادرت بعدها، فوجئت بأحد العاملين بالشركة يقوم بالصراخ ناحيتي وقال لي ماذا فعلتي؟، ومن الواضح أنني قمت بإهانته عندما مددت يدي لمصافحته".

تشارك وينونا رايدر نخبة من ألمع نجوم هوليوود بفيلمها الجديد "Beetlejuice Beetlejuice" وهم مونيكا بيلوتشي، مايكل كيتون، جينا أورتيجا، كاثرين أوهارا، ويليام ديفو، أرثر كونتي، للمخرج الأمريكي العالمي تيم بورتن ويعد الفيلم بمثابة الجزء الثاني لفيلم الفانتازيا "Beetlejuice" الذي عرض عام 1988.

يذكر أن وينونا رايدر تشارك بالموسم الخامس من مسلسل الفانتازيا "Stranger Things" المقرر عرضه بحلول عام 2025.

اقرأ أيضا:

مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي يُكرم حسين فهمي في دورته الخامسة