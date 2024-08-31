10 صور.. هند صبري على البحر في أحدث ظهور والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت هند بإطلالة صيفية على البحر وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها وجاءت التعليقات : "ده يا بخت البحر اليوم ده، الصور تحفة، ايه الحلاوة دي بس يا هندوش، يا جمالك".

وعرض للفنانة هند صبري مؤخرًا مسلسل "مفترق طرق" وشاركها البطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، تأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي، إخراج محمد يحيى.

يذكر أن هند صبري تنتظر عرض مسلسلها "البحث عن علا 2" على منصة "نتفليكس" خلال الفترة المقبلة.

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