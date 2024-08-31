إيناس الدغيدي ترد على اتهامات مرتضى منصور لها : "مش سليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ردت المخرجة إيناس الدغيدي، على اتهامات المستشار مرتضى منصور لها حول علاقتها مع الإعلامية الكبيرة هالة سرحان.

وحلت إيناس الدغيدي ضيفة على برنامج "القرار" المعروض على قناة "الغد"، وتطرقت خلال حديثها عن العديد من الموضوعات".

وعلقت إيناس الدغيدي على تصريحات مرتضي منصور: "خيابة، محدش أذاني يأذوني ليه ما اللي بيتقال كله مش سليم، عارف امتى تتأذي لما تكوني انتي عاملة الحاجة دي وحد بيطلعه، إنما الناس بتطلع كلام عبيط ملوش أساس من الصحة، وليه مقالوش اننا بنحب الرجالة ليه بنحب الستات، هالة سرحان واحدة مثلا متجوزة 4 مرات وده إدعاء بلا أي معنى فبالتالي هيوجعك ليه؟، عارفة لما واحد يتهمك اتهام مالكيش أي علاقة بيه مابتهتميش بيه، والكلام مابيضايقنيش لأن معروف انه كذب".

يذكر أن آخر مشاركات المخرجة إيناس الدغيدي كانت بفيلم "مجنون أميرة" عام 2009.

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