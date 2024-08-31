رسالة رومانسية من هشام جمال لـ ليلى زاهر احتفالًا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان والمنتج هشام جمال بعيد ميلاد الفنانة ليلى أحمد زاهر، وجمع عدد من الأصدقاء المقربين لها ونشر الصور عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وحرص هشام على تهنئة ليلى بعيد ميلادها وسط عدد من الأصدقاء منهم الفنان عمرو وهبة الذي شاركهما بطولة مسلسل "في بيتنا روبوت"، وهنأ هشام ليلى بعيد ميلادها برسالة رومانسية وقال: "عام آخر وأنا أشاهد رفيقتي وهي تنمو وتتوهج، عيد ميلاد سعيد يا لولو الحلوة والبريئة، إلى عام جديد ونشجع ونتوافق مع بعضنا أكثر وأكثر".

وكشف هشام جمال مؤخرًا عن موعد خطوبته من ليلى أحمد زاهر بعد الاحتفال بقراءة الفاتحة مطلع شهر يناير الماضي في حفل اقتصر على وجود عدد من الأصل والأصدقاء المقربين، وحل هشام ضيفًا على برنامج "ET بالعربي" وكشف عن موعد الخطوبة قائلا: "خطوبتي أنا وليلى هتبقى الصيف ده إن شاء الله، لكن لسه محددناش يوم".

احتفل هشام جمال وليلى أحمد زاهر بخطوبتهما ونشر صور عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلالها وهما يحتفلان بقراءة الفاتحة.

وتعاون الفنان هشام جمال مع الفنانة ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا وسط تهنئة متابعيه ومحبيه.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

اقرأ أيضا:

حقيقة إصابة عادل إمام بالزهايمر.. إيناس الدغيدي تجيب