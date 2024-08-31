تركي آل الشيخ يكشف عن الفائزين ببرنامج "مصنع الكوميديا" بحضور نجوم الفن السعوديين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن انتهاء برنامج المسابقات والمواهب "مصنع الكوميديا" عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي "X".

وأوضح تركي بالفيديو تكريم الفائزين وسط حضور عدد من نجوم الفن السعوديين على رأسهم الفنان حسن البلام رئيس لجنة التحكيم، وعلق على الفيديو: "ختام استثنائي في مصنع الكوميديا بحضور نجوم الفن المميزين، تم تكريم الفائزين وكل التوفيق لهم في مشوارهم الجاي، وطبعًا مصنع الكوميديا هو واحد من مبادرات المسرح السعودي بدعم من الهيئة العامة للترفيه".

وأعلن تركي آل الشيخ عن تقديم برنامج "مصنع الكوميديا" في شهر إبريل الماضي وتقديم عدد من المواهب الكوميدية السعودية وعلق وقتها: "مصنع الكوميديا وبقيادة الممثل حسن البلام يكتشف المواهب السعودية لينطلق مع المواهب لبناء مسرحيات كوميدية سعودية".

وعن برنامج مصنع الكوميديا" قال رئيس لجنة التحكيم حسن البلام": "هيئة الترفيه مشكورة متمثلة في معالي المستشار تركي آل الشيخ هذا الدعم لأولادنا في المملكة العربية السعودية ونحط إيدنا في إيدين بعض لإنشاء مسرح جماهيري سعودي وتعبنا ده يروح ويكون راحة لنا ان شاء الله لما نصدر أول مسرحية من إنتاج شركة صلة تحت رعاية هيئة الترفيه ودعم معالي المستشار تركي ال الشيخ وان شاء الله أكون معاهم على خشبة المسرح وننطلق من خلال المملكة العربية السعودية".

وأقيم مساء الأربعاء 28 أغسطس المؤتمر الصحفي الخاص بـ موسم الرياض 2024 بالمملكة العربية السعودية، وأعلن من خلاله المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن مناطق جديدة ستُقام فيها الفعاليات، وتحدث عن أبرز الفعاليات والمفاجآت المقرر إقامتها ضمن النسخة الخامسة.

ومن المقرر إقامة فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي في الفترة من 12 أكتوبر المقبل حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، وسيشهد الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية.

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