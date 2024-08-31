شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب والدراما النفسية Trap يحقق 72 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

حقق فيلم Trap إيرادات حول العالم وصلت إلى 72 مليون دولار، فيما حقق Trap إيرادات في مصر وصلت إلى 6 ملايين جنيه بعد 3 أسابيع عرض، حيث انطلق الفيلم في دور العرض المصرية يوم 7 أغسطس وجاءت ايراداته بواقع مليون و500 ألف جنيه في الأسبوع الأول، مليون جنيه، 3 ملايين و800 ألف جنيه في الأسبوع الثالث.

فيلم Trap حقق في أول يوم عرض حوالي 7 ملايين دولار إيرادات، وهو عمل ينتمى لفئة الإثارة النفسية والرعب، وتدور أحداثه حول أب وابنته المراهقة اللذين يذهبان لحضور حفل موسيقى ليواجها مفاجأة.



فيلم Trap

يكتشف أبطال Trap أن الحفلة الموسيقية كانت فخا ليقعا في منتصف حدث مظلم ومشؤوم، بعدما هرب قـاتل خطير من الشرطة وانخرط وسط الحضور.

فيلم Trap من بطولة جوش هارتنت، هايلي مايلز، ساليكا شيامالان، آرييل دونوهيو، أليسون بيل، راس، كيد كودي، فانيسا سميث، ومن إخراج مانوج نايت شيامالان