شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المصرية المشاركة بمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة مشاهدة العروض المصرية المشاركة في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" والذي يرأسه شرفيًا الدكتور جمال ياقوت، ويديره الفنان أحمد سمير، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، عن العروض المصرية المشاركة بالدورة والتي من المفترض انعقادها في الفترة من 20 حتى 26 سبتمبر.

وقد تشكلت لجنة مشاهدة العروض من الدكتورة رانيا إبراهيم، والفنان مصطفى سليمان، والفنان إسلام صلاح، والفنانأنس النيلي، والفنانرامي نادر، ومقرر اللجنة إيهاب ذو الفقار، وقامت بإختيار أربعة عروض أساسية وعرضين على قائمة الانتظار والعروض هي: مسرحية "ماكبث المصنع" من إخراج محمود الحسيني (كاچو)، ومسرحية "كاسبر" من إخراج أشرف علي، ومسرحية "حيث لا يراني أحد" إخراج محمود صلاح، ومسرحية "استدعاء ولي أمر" إخراج أحمد علاء علي، وتضم قائمة الانتظار كلاً من مسرحية "المطبخ" إخراج محمد عادل، ومسرحية "الطاحونة الحمراء" إخراج حسام التوني.

وكانت تحمل الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) اسم الفنان أحمد رزق، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، ويشارك بالمهرجان دول عربية وأجنبية بجانب مصر ومنها من: "فلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة".