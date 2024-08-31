شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إطلالات إيمان العاصي بالحجاب في مسلسل "برغم القانون" والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت الفنانة إيمان العاصي بالحجاب في كواليس تصوير مسلسل برغم القانون والذي يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يمان العاصي

وغابت إيمان العاصى عن دراما رمضان الماضى، بعدما قدمت آخر أعمالها جعفر العمدة الذى شاركت فى بطولته إلى جانب محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



شاهد اطلالات ايمان العاصي بالحجاب في مسلسل برغم القانون



شاهد اطلالات ايمان العاصي بالحجاب في مسلسل برغم القانون



شاهد اطلالات ايمان العاصي بالحجاب في مسلسل برغم القانون