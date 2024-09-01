ناهد السباعي جريئة وليلى علوي أمام البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين عبد العزيز

ظهرت النجمة ياسمين عبدالعزيز، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

ناهد السباعي

الفنانة ناهد السباعي، ظهرت بإطلالة جريئة بصحبة كلبها خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "طفلي".

ندا موسى

شاركت الفنانة ندا موسى، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، أحدث ظهور لها بإطلالة "شعر" مختلفة.

ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي، صورة لها مع الفنانة ليلى أحمد زاهر، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لولي.. بحبك كثيرا حبيبتي".

ليلى علوي

ظهرت الفنانة ليلى علوي، بإطلالة أنيقة أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور لها.

سهر الصايغ

شاركت الفنانة سهر الصايغ، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، أحدث ظهور لها.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة لها بالحجاب، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فيه أمل جاي أهو".

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد بفستان جرئ، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت بجانبها المؤلفة إنجي علاء مرتدية فستان قصير أنيق.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، عن أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل صورة تحكي قصة".

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي، صورة له مع زوجته الفنانة مي عمر عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فريق المناشف".