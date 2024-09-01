الفنان مصطفى يوسف يكشف عن وفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان مصطفى يوسف عن وفاة والدته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر مصطفى صورة رفقة والدته وعلق عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله أمي خيرية فرج، اللهم ارحم روحًا صعدت إليك لم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء، اللهم ارحمها واغفر لها وأنظر لها بعين لطفك وكرمك يارب العالمين"، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن مكان الجنازة وموعد العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان مصطفى يوسف بمسلسل "بالطو" عام 2023.

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