أمير شاهين يكشف عن وفاة والد زوجته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أمير شاهين عن وفاة حماه والد زوجته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر أمير شاهين خبر الوفاة وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله حمايا العزيز والد زوجتي اللواء أركان حرب مصطفى جاب الله، أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة"، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن موعد الجنازة ومكان العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن اخر مشاركات الفنان أمير شاهين كانت بمسلسل "ألفريدو" الذي تم عرضه عام 2023 بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة إلهام شاهين.

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