مينا مسعود مع خطيبته إميلي شاه من أحدث ظهور في كاليفورنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الممثلة الهندية إميلي شاه عن مقابلتها لخطيبها الممثل الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونشرت إميلي عدد من الصور التي جمعتها بمينا مسعود وعدد من الأصدقاء المقربين منهما عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت باللغة الإسبانية: "أنا أحب أغسطس".

كشف مينا مسعود عن خطوبته رسميًا من إميلي شاه عبر مقطع فيديو نشره عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام" بشهر مايو الماضي، وأعلن خطوبته خلال حواره مع مجلة "Hello" حيث تصدرا بوستر النسخة الديجيتال من المجلة.

وقامت الصفحة الرسمية للمجلة بنشر الخبر عبر حسابها الرسمي على نفس التطبيق وعلقت: "نجم فيلم علاء الدين مينا مسعود يعلن خطوبته على النجمة الهندية إميلي شاه، في لقاء حصري مع مجلتنا أعلن الثنائي المميز خطوبتهما عبر نشر صور مذهلة من جلسة التصوير الرسمية الأولى لهما كثنائي من اليابان، المكان الذي اختاره مينا لعرض الزواج على حبيبة عمره، وعبر مينا عن حماسه خلال اللقاء الحصري وقال شعرت أني أريد حقًا أن أتزوج هذه المرأة".

كما ينتظر بدء تصوير الجزء الثاني لفيلم "Aladdin" وهو النسخة الواقعية التي قدمها عام 2019 وكان تعاونه الأول مع شركة "ديزني" بطولة النجم الأمريكي ويل سميث وحقق إيرادات عالمية بلغت مليار و54 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 183 مليون.

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