شكرا لقرائتكم خبر عن قريبًا على watch it .. صدمة كبيرة بين رنا رئيس وخالد شباط فى مسلسل إنترفيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it لبرومو أحدث أعمالها الأصلية مسلسل "إنترفيو"، بطولة الفنانة الشابة رنا رئيس تمهيدًا لبدء عرض حلقاته خلال الفترة القليلة المقبلة، ونشرت المنصة برومو المسلسل عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "انتظروا مسلسل إنترفيو قريبًا.. من أعمال WATCHIT الأصلية".

وأوضح البرومو أن رنا رئيس وخالد شباط دخلا في علاقة حب قوية أثناء أحداث الحلقات، كما أن تلك العلاقة بأت بالفشل بسبب خلافات في وجهات النظر والطباع والعقلية، ما يجعل المشاهد في ترقب شديد حول تلك العلاقة وأحداثها.

مسلسل "إنترفيو" مكون من 10 حلقات، ويسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.