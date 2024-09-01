شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أغنية مى كساب الجديدة "قطة" قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تروج هذه الأيام الفنانة مى كساب لأغنيتها الجديدة "قطة" التي من المفترض طرحها يوم الخميس المقبل والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أمين نبيل، وتعود مى كساب بهذه الأغنية بعد غياب طويل عن عالم الأغانى بعد انشغالها بالتمثيل، وتألقها في العديد من الأعمال الدرامية، وانتهت مى من تصويرها بطريقة الفيديو كليب وقامت بتصويرها بالساحل الشمالى.

وتقول بعض كلمات الأغنية:

إحنا بنكبر وبنعقل والرجالة عقلها بيفوت

عمالة بعدى وكبر وبربى يا رب وبكبر

لو كنت بربى قطة كانت نفعت أكتر قطة قطة



مى كساب

وكشفت الفنانة مى كساب منذ عدة أيام عن صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام أثناء تواجدها فى المستشفى لإجراء عملية جراحية، وعلقت مى "عملية بسيطة كدة وإن شاء تعدى على خير".

وكانت قد قدمت الفنانة مى كساب، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهود الكبير الذى تبذله في مهرجان العلمين.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "العالم فى العلمين"، ضمن حلقات "حد النجوم"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامية منى عبد الغنى، نتمنى دائما الفن المصري في ريادة وتقدم، والفنانين المصريين قادرين على الإبداع في ظل ظروف دائما تخدمهم وتجعل الفنان المصري دائما في الصدارة.