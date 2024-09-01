شكرا لقرائتكم خبر عن مناضل عنتر يقدم ورشة الرقص المعاصر والدراما الحركية بمسرح الجيزويت قريبا والان مع تفاصيل الخبر

يقدم المخرج مناضل عنتر ورشة " الرقص المعاصر والدراما الحركية"، وذلك بمسرح الجيزويت، قريبًا حيث ستكون الورشة مدتها 16 محاضرة بمعدل محاضرتين في الأسبوع، وسيكون نتاج الورشة عرض يقدمه المتدربون للجمهور من نتاج التدريبات.

ومن المفترض أن المتدربين سيتعرفون من خلال الورشة على مساحات مختلفة للجسد والتعبير الحركي وكيفية التحكم بالجسد في الرقص وتوظيف أدوات المؤدي واستخدام الحركات الجديدة في الرقص، وتطوير الحركات الأساسية في المجال الجسماني، وتطوير شعور التواجد في الحيز والإحساس بالوقت وتنمية وضبط القوة وتطوير سير الحركة.

مناضل عنتر هو أحد أهم مصممي الرقص والاستعراضات في مصر، وهو خريج معهد البالية والمدير الفني السابق لفرقة الرقص المسرحي الحديث بدار الأوبرا المصرية، وقدم العديد من العروض المسرحية بدار الأوبرا المصرية وحصل من خلالها على عدة جوائز في مهرجانات مصرية وعربية ومن أشهر أعماله مسرحية" مولانا"، ومسرحية " الفيل الأزرق"، ومسرحية" عشم إبليس" ، ومسرحية " البصاصين"، ومسرحية الجلسة"، ومسرحية" قلعة الموت".