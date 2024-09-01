شكرا لقرائتكم خبر عن فركش.. انتهاء تصوير مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوى وعرضه على watch it قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق عمل مسلسل 6 شهور بطولة الفنان نور النبوى ونور إيهاب، من التصوير بشكل كامل والعمل من إخراج مصطفى سولى، حيث دخل العمل غرف المونتاج والمكساج وذلك تمهيداً لعرضه على منصة WATCH IT، ويتكون من 10 حلقات ، من إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب نور النبوى، نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، ومن المقرر أن يعرض المسلسل عقب انتهاء المونتاج والمكساج.

وقدم نور النبوي فى رمضان الماضي مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وفى السينما كانت آخر أعمال نور النبوى فيلم الحريفة بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى.