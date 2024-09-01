شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيي حفلين في أمريكا شهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

يحيي النجم أحمد سعد خلال شهر سبتمبر الحالي حفلين في الولايات المتحدة الأمريكية، الأول في ولاية شيكاغو يوم 27 والثانى في ولاية سان دييجو يوم 28، وذلك ضمن حفلات موسم الصيف.

وطرح مؤخرًا النجم أحمد سعد، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "بنت ناس" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، وتوزيع إيهاب كلوبيكس.

وأحيا النجم أحمد سعد واحدة من أقوى حفلاته في الساحل الشمالي، والتي رفعت شعار كامل العدد، وظهر من خلالها بلوك جديد لفت الأنظار إليه، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه ومنها عليكي عيون واختياراتي مدمرة حياتي واليوم الحلو ووسع وسع وغيرها خلال الحفل الذي استمر حوالي ساعتين، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي قدمت علي المسرح.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد أغنية "حظي من السماء"، التي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حدوته، وألحان حمني، وماستر أمير محروس.

