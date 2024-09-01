مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم اللبنانية دياموند أبو عبود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب، عن تكريم الفنانة اللبنانية دياموند أبو عبود في حفل افتتاح دورته الثانية يوم الخميس 19 سبتمبر المقبل، تقديرا لمشوارها السينمائي والفني.

وأعربت "دياموند" عن سعادتها بالتكريم، قائلة إن إحساس الفنان بالتكريم من مهرجان متخصص لا يوازيه إحساس آخر لأنه مؤشر حقيقي بأن الخطوات التي قطعتها تركت أثرا إيجابيا لدي الجمهور والنقاد على حد سواء.

وتوجهت بالشكر لإدارة المهرجان على إختيارها للتكريم هذا العام خاصة وأنه يأتي بعد سلسلة من الأعمال التي قدمتها مؤخرا بالتعاون مع نجوم مصريين مثل خالد النبوي ومنى زكي ومنة شلبي وإلهام شاهين وأحمد حاتم وكونه تكريم من مهرجان خاص بسينما الشباب لذلك فهو من أكثر الأشياء التي أسعدتها على المستوى الفني والشخصي.

وأكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، حرص المهرجان على تكريم المواهب العربية المتميزة التي تجمع بين الموهبة والدراسة.

وأوضح، أن المهرجان ينظم برنامجا لتكريم دياموند يتضمن عرضا جماهيريا لأحد أفلامها المهمة وهو فيلم القضية ٢٣ من إخراج زياد دويري و الذي يشكل علامة بارزة في مشوارها السينمائي الحافل بخلاف الندوة التي تعقدها في اليوم الثاني للمهرجان ويحضرها نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية من ضيوف المهرجان .

يذكر أن، دياموند أبو عبود قدمت ما يقرب من 30 عملا سينمائيا وتليفزيونيا حظيت كثير منها بمشاركات عالمية منها فيلم القضية 23 الذي رشح للفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي وشاركها بطولته الفلسطيني كامل الباشا واللبناني عادل كرم. وأيضا الفيلم البلجيكي IN SYRIA من إخراج فيليب فان ليو وشاركتها بطولته الفلسطينية هيام عباس وحصلت عن دورها فيه على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وفيلم حسن المصري من إخراج سمير حبشي وتقاسمت بطولته مع أحمد حاتم.