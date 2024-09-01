شكرا لقرائتكم خبر عن كرنفال مسرحي بمصر في شهر سبتمبر.. ثلاث مهرجانات دولية ومحلية والان مع تفاصيل الخبر

يشهد شهر سبتمبر المقبل انطلاق عدة مهرجانات مسرحية منها الدولي ومنها المحلي، ويعتبر سبتمبر بمثابة كرنفال مسرحي للمسرحيين لمشاهدة مختلف العروض وحضور العديد من الفعاليات المسرحية سواء الورش أو الندوات التي تحتوي على عدة محاور مهمة في المجال المسرحي.

فمع بداية شهر سبتمبر ينطلق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، ويعتبر المهرجان التجريبي من أهم المهرجانات المسرحية الدولية الموجودة في مصر والوطن العربي، خاصة أن عمره يتعدي 31 عامًا، ففي هذه الدورة سيتم تكريم قامات مسرحية عربية واجنبية ومصرية عدة ومنها من (مصر)، النجم محمود حميدة، والفنان القدير محمد عبد المعطي، صبحي السيد، ومن لبنان يكرم المهرجان الفنان القدير وليد عوني، ومن مملكة البحرين يكرم الفنان يوسف الحمدان، ومن العراق يتم تكريم ميمون الخالدي، ومن اليونان يُكرم الفنان ساڤاس پاتساليدس، ومن الإمارات يُكرم الكاتب محمد سعيد الظنحاني، ومن السعودية يتم تكريم الكاتبة والناقدة الكبيرة ملحة عبدالله، ومن استوانيا يُكرم الفنان مارت ميوسي، وشخصية العام الكاتب الكبير إسماعيل عبد الله رئيس الهيئة العربية للمسرح وهذه الجائزة مستحدثة هذا العام، ويضم 26 عرضاً مسرحيا من 19 دولة وهذه الدورة تحمل اسم الدكتور علاء عبد العزيز.

كما سينطلق في منتصف شهر سبتمبر الدورة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح الذي يرأسه الدكتور أشرف زكي، ويديره الفنان سامح بسيوني، ويشارك بالمهرجان 25 عرضًا مسرحيًا للمتخصصين، أختارتهم لجنة مشاهدة العروض، وكانت شروط العروض المقدمة هي أن لا يقل العرض المسرحي عن 45 دقيقة ولا يزيد على 90، وفتح باب المشاركة لجميع أعضاء نقابة المهن التمثيلية وطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، والكليات المتخصصة، ولا يشترك أي عنصر من عناصر العرض المسرحي في أكثر من عمل واحد فقط لإتاحة الفرصة، وأختارت اللجنة العروض من خلال مشاهدة العرض كاملاً.

وينطلق يوم 20 سبتمبر الدورة الدورة الرابعة عشر من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي " مسرح بلا إنتاج" والذي يرأسه شرفيًا الدكتور جمال ياقوت، ويديره الفنان أحمد سمير، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، بمدينة الإسكندرية، وتشكلت لجنة مشاهدة العروض المصرية التي ستشارك في الدورة من الدكتورة رانيا إبراهيم، والفنان مصطفى سليمان ، والفنان إسلام صلاح ، والفنانأنس النيلي ، والفنانرامي نادر، ومقرر اللجنة إيهاب ذو الفقار، وقامت بإختيار أربعة عروض أساسية وعرضين على قائمة الإنتظار والعروض هي: مسرحية"ماكبث المصنع " من إخراج محمود الحسيني (كاچو)، ومسرحية""كاسبر " من إخراج أشرف علي، ومسرحية "حيث لا يراني أحد "إخراج محمود صلاح، ومسرحية "استدعاء ولي أمر "إخراج أحمد علاء علي، وتضم قائمة الإنتظار كلاً من مسرحية"المطبخ " إخراج محمد عادل، ومسرحية "الطاحونة الحمراء "إخراج حسام التوني.



مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى



مهرجان الإسكندرية المسرحى