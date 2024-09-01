شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتر حساس يناقش الخيانة الزوجية في موسم الأوف سيزون والان مع تفاصيل الخبر

حجز مسلسل وتر حساس مكانه ضمن أعمال موسم الأوف سيزون على قنوات المتحدة، ويتواصل تصوير مشاهد العمل على قدم وساق تمهيدًا لعرضه خلال الأسابيع المقبلة، ويعتمد العمل على الدراما الاجتماعية حيث يناقش الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة في إطار مشوق، وانتهت أسرة العمل من تصوير 6 أسابيع فى أحداثه بعدما انطلق فى شهر يوليو الماضى.

مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، أحمد غزى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، وعدد آخر من الفنانين، والعمل مكون من 45 حلقة، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

يذكر صبا مبارك قدمت فى رمضان الماضي "لحظة غضب" من 15 حلقة حصرياً على منصة Watch it وشارك في بطولته: محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، صفوة، ريم خوري، يوسف عمر، آية عبد الرازق، آدم النحاس، وضيوف الشرف محمد فراج، أحمد عبد الله محمود، حسن أبو الروس، مجدي إدريس، ياسر صادق، محمد القس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.