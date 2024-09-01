خاص بالفيديو- هيثم زياد: "هيدي طريقة مزعجة" ولـ ميريام فارس: "منشوف حالنا فيها بلبنان"

ميرنا وليد - بيروت - تميّز الفنان اللبناني هيثم زياد بالعديد من الأعمال الفنية ان كان في الألحان أو من ناحية الصوت ايضا، نجح بأعماله مع أهم الفنانين نذكر جورج وسوف، وعاصي الحلاني وميريام فارس، كما انه لحّن شارة المسلسل السوري "أهل الراية"، ولا ننسى انه شارك بتجربة تقديم البرامج وهنا نقصد "حرب النجوم".



موقع "الفن" التقى بـ هيثم زياد وقد أجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع نذكر أعماله المقبلة، هل هناك نقص بالألحان الجميلة على الساحة الفنية؟ من هو الفنان الذي يبعد عن لونه الغنائي؟.