شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان إيهاب نافع.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنان إيهاب نافع، الذى اشتهر بوسامته، وهو ممثل وضابط مصرى تخرج فى الكلية الجوية عام 1955، ويعد من الذين تمردوا على مهنتهم كالفنان أحمد مظهر وصلاح ذو الفقار، ليجذبه عالم الأضواء والشهرة.

وللفنان إيهاب نافع له ما يقرب من 20 عملا فنيا، وبرغم هذا كان يعتبر نفسه ممثل بالصدفة، وقدم أول بطولاته السينمائية عام 1963 فى فيلم "الحقيقة العارية"، بجانب الفنانة ماجدة الصباحى، التى كانت زوجته فى وقتها.

اشترك مع زوجته "ماجدة"، فى 4 أفلام، وانقطع التعامل الفنى بينهما بعد طلاقهما، وكان آخر فيلم قدمه إلى جانب "ماجدة" هو "النداهة"، عام 1975.

ومن الأفلام التي شارك فيها إيهاب نافع بعيداً عن ماجدة، "للرجال فقط" إخراج محمود ذو الفقار، "الراهبة" إخراج حسن الامام، "شيىء في حياتى" إخراج هنرى بركات، "في طريقى رجل" إخراج سيد طنطاوى، "عصابة النساء" اخراج فاروق عجرمة، "الحب الذى كان" إخراج على بدرخان، وانتهت مسيرته الفنية عام 1993 بفيلم "لصوص خمس نجوم"، وانقطع عن الفن حتى رحيله يوم 30 ديسمبر عام 2006."

ورغم أنه تزوج عدة مرات ولكن أشهر زيجاته الفنانة ماجدة ورزق منها بابنته "غادة" .

يذكر أنه قدم آخر أفلامه عام 1994، وكان باسم «لصوص خمس نجوم»، وقد شارك العديد من الفنانين مثل سعاد حسنى وفاتن حمامة ونادية لطفى.