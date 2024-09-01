شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح اليوم وزير الثقافة المصرية الدكتور أحمد فؤاد هنو، الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، ويبدأ الافتتاح بمرور عدد كبير من نجوم المسرح المصري والعربي والعالمي علي السجادة الحمراء بداية من الساعة السابعة .

وفي الساعة الثامنة يبدأ الحفل من داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويبدأ باستعراض يخرجه وليد عوني، ثم تستدعي مقدمة حفل الافتتاح رئيس المهرجان الدكتور سامح مهران لإلقاء كلمته، وبعدها كلمة وزير الثقافة المصرية، ثم تبدأ فقرة التكريمات، فيكرم من مصر النجم محمود حميدة، والفنان القدير د. محمد عبد المعطي، ومهندس الديكور د. صبحي السيد، والناقد المصري الكبير فتحي العشري ، ومن (لبنان) يكرم المهرجان الفنان القدير وليد عوني، ومن (مملكة البحرين) يكرم الفنان والناقد يوسف الحمدان، ومن (العراق) يتم تكريم د. ميمون الخالدي، ومن (اليونان) يُكرم الفنان ساڤاس پاتساليدس، ومن (الإمارات ) يُكرم الكاتب محمد سعيد الظنحاني، ومن (السعودية) يتم تكريم الكاتبة والناقدة الكبيرة ملحة عبدالله، ومن (استوانيا ) يُكرم الفنان مارت ميوسي، وشخصية العام الكاتب الكبير إسماعيل عبد الله رئيس الهيئة العربية للمسرح وهذه الجائزة مستحدثة هذا العام.

يصعد بعدها أعضاء لجنة التحكيم ويتم التعريف بهم وهم : الدكتور مدحت العدل من مصر رئيسا للجنة التحكيم، جون سيبي أوكومو من كينيا، سافاس باتساليدس من اليونان ، سلوي محمد علي من مصر، مارت ميوس من استوانيا، عبدالإله السناني من السعودية، هزاع البراري من الأردن، ويعقب ذلك عرض مسرحي هو عرض الافتتاح لمدة( 45 ) دقيقة بعنوان " صدي جدار الصمت " من إخراج وليد عوني، وإنتاج وزارة الثقافة المصرية .

يشارك في الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي التي تنطلق يوم ( 1 ) سبتمبر وتستمر حتي 11 من نفس الشهر، ( 26 ) عرضا مسرحيا يملثون 19 دولة عربية وأجنبية، وتشارك مصر بثلاثة عروض مسرحية، هي : "ماكبث المصنع"، إنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وإخراج محمود الحسيني، وعرض" حيث لا يراني أحد"، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، و إخراج محمود صلاح محمد عطية، وعرض "صدى جدار الصمت" إخراج وليد عوني، ويشارك 10 عروض عربية، كما يشارك 10 عروض أجنبية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران (رئيسًا)، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.