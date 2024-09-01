ياسمين صبري تحسم موقفها من منافسات رمضان المقبل

القاهرة - الخليج 365
الفنانة ياسمين صبري تعاقدت على بطولة مسلسل جديد تخوض به السباق الرمضاني 2025، وذلك بعد نجاحها العام الماضي في مسلسل "رحيل".
وبدأت ياسمين في عمل جلسات مبدئية للتحضير للمسلسل الجديد مع الشركة المنتجة لوضع التفاصيل النهائية للعمل واختيار الفريق المشارك لها في المسلسل، تمهيداً لبدء التصوير خلال فترة قريبة.
المسلسل الجديد الذي تخوض به ياسمين صبري السباق الرمضاني المقبل من المقرر أن يتكون من 15 حلقة بعد نجاح هذه النوعية من الأعمال الدرامية الفترة الماضية.
مسلسل "رحيل" تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام، وشارك فيه بجوار ياسمين صبري كل من: أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، عاصم ترك وآخرين.
وكانت ياسمين قد شاركت في موسم سينمائي مميز العام الماضي حيث عرض لها فيلم "أبو نسب"، بطولة محمد إمام وكان من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وشارك في العمل كل من ماجد الكدواني، وفاء عامر، صلاح عبد الله، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد من ضيوف الشرف منهم: محمد ثروت، شيرين رضا وآخرون، وحقق العمل رد فعل واسع وقت عرضه.
كما عُرض لها فيلم "البعبع"، بطولة أمير كرارة تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي وشارك في العمل كل من: محمد أنور، محمد عبد الرحمن، باسم سمرة، ضياء عبد الخالق، شريف دسوقي وآخرين.
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