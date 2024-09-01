تضارب في الأخبار.. هل تعيش أنجلينا جولي قصة حب مع هذا النجم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد سنوات من انفصالها عن النجم العالمي براد بيت، إلتقطت عدسات الباباراتزي صوراً للنجمة أنجلينا جولي مع مغني الراب البريطاني والناشط السياسي أكالا الذي ساعدها في البداية على الخروج من أزمة طلاقها ليقتربا أكثر من بعضهما، ويتطور الأمر إلى مواعدة، بحسب الصحف العالمية.

وتداولت الصحف العالمية صوراً للثناىي تم التقاطها بشكل خفي، حيث تواجدت جولي صاحبة (49 عاماً) برفقة أكالا (40 عاماً) وخرجا معاً من فندق تقيم فيه في إيطاليا الأسبوع الحالي، على هامش فعاليات مهرجان فينيسيا الدولي.

وأكد مصدر لصحيفة “دايلي ميل” أن الثنائي تربطهما “تعاونات” منذ سنوات، تركز على قضايا إنسانية واجتماعية عالمية مثل حقوق الإنسان، مضيفاً أن “أنجلينا تتحدث دائماً عن أكالا كلاماً جيداً للغاية”.

في حين، زعمت مجلة “In Touch أن الممثلة الأميركية تواعد الموسيقي مواعدة سرية منذ ما يزيد على عام.

ولكن مصادر أخرى نفت ذلك، وقال مطلع على علاقتهما لمجلة “بيبول” إنهما مجرد صديقين مقربين، وأن أنجلينا مقربة كذلك من حبيبة أكالا، شانيل نيومان، التي توجد هي الأخرى في إيطاليا على هامش فعاليات مهرجان فينيسيا.